«Принимаю пищу под контролем персонала», - политзаключенный Кольченко рассказал о своем состоянии

Адвокаты Уральской правозащитной группы написали письмо со слов украинского политзаключенного Александра Кольченко после визита в колонию Челябинской области.

Об этом на своей странице в Facebook адвокат Татьяна Щур.

«Сейчас продолжаю находиться в медсанчасти колонии города Копейск. Условия содержания в палате медсанчасти не изменились. Я продолжаю принимать пищу под контролем. Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Сегодня мой вес 63 килограмма, чувствую себя нормально», - написал Кольченко.

Политзаключенный также рассказал, что расписывается под специальными актами о том, что у него изымают почту не на русском языке. По его словам, ранее ему не сообщали, что изымают почту.

«Я уже подписал более 10 таких актов. Мне объясняют, что корреспонденцию на иностранном языке не передают, потому что нет перевода на русский. В колонию Копейска я прибыл, как считает администрация, как гражданин России. В личном деле есть паспорт гражданина России на мое имя, но в получении паспорта я расписываться отказался, потому что считаю себя украинцем», - сказал Кольченко.

Напомним, ранее ПАСЕ призвала Россию освободить Сенцова и других политзаключенных, которых незаконно содержат в тюрьмах.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.