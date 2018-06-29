Главарь боевиков «ДНР» Захарченко угрожает расстрелять миротворческую миссию ООН на Донбассе

Если миротворцы ООН не будут согласовывать с террористами ввод миссии на Донбасс, тогда по ним просто откроют огонь.

Об этом заявил главарь боевиков так называемой «ДНР» Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

«Без согласования ДНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они превращаться будут в мишени. У нас просто станет на противника больше. Чем больше противников — тем легче стрелять, целиться не надо», — заявил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.

Ранее Климкин заявлял, что Россия хочет, чтобы миротворческая миссия на Донбассе была фейковой.