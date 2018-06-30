Россия скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых политзаключенных украинцев, - омбудсмен Денисова

Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев.

Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает «РБК-Украина».

- Российская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев, - заявила она.

По словам Денисовой, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.

- Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси, - заявила она.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев.