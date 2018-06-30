ООС: боевики применяли гранатометы, БМП и минометы, трое террористов уничтожено

За прошедшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции Объединенных сил, 8 из которых - из тяжелого вооружения, 2 украинских военных получили ранения, трое боевиков уничтожено.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 30 июня.

29 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, - заявили в пресс-центре.

Вечером в районе Светлодарск дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановка и Майского. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП.

— В течение дня на Горловском направлении было горячее всего. Бои шли возле населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское, - отметили в ООС.

На Донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, в районе Невельского зафиксировали работу снайпера.

— В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении, - сообщили в ООС.

По уточненным данным разведки, 3 боевиков уничтожены, 2 ранены.

Напомним, в результате минометного обстрела 27 июня населенного пункта Железное в Донецкой области пострадали двое мирных жителей.