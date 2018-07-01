В Украине создают противокорабельную крылатую ракету, для противодействия российскому флоту, - военный эксперт

Украина создает мощную противокорабельную крылатую ракету, которая уже вызывает серьезное беспокойство у России.

Об этом сообщил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак, пишет «Апостроф».

По его словам, эта ракета «создается и может уже в следующем году появиться».

- Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, она может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону. Это один из тех психологических факторов, которые должны всерьез воздействовать на политику Кремля на этом участке.

- Прошли довольно успешные стрельбы, сейчас все продвигается к государственным испытаниям. И здесь принимает участие целая команда предприятий под руководством, не побоюсь этого слова, уже легендарного киевского конструкторского бюро «Луч», которым разработана целая линейка ракет. Самое интересное, что в перспективе может появиться и крылатая ракета более серьезной дальности – до 1500 км – но для этого Украине нужно было бы получить добро со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией, удачно провести переговоры на международном уровне, - говорит Бадрак.

Напомним, что ранее описывались перспективы, которые предстали перед Украиной после строительства Керченского моста и наращивания российского военного присутствия в Азовском море.