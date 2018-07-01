Против арестованного в Крыму активиста применили «карательную психиатрию», - адвокат

Нариман Мемедеминов Арестованный оккупантами в Крыму гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов как минимум на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для «обследования».

Об этом сообщает движение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Активиста отправили в психбольницу без решения суда, основываясь лишь на постановлении следователя. Адвокат расценивает этот факт как грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию.

«В последнее время, наряду с определёнными действиями, сопутствующими ведению так называемых «уголовных дел» по статьям о «терроризме» и «экстремизме», наблюдается ещё один способ давления на политзаключённых – «карательная психиатрия». Это унизительная процедура, когда психически здоровых людей помещают в учреждение, предусмотренное для лечения психически нездоровых пациентов. Ранее подобной экспертизе подвергались Ильми Умеров, Энвер Мамутов, Сейран Салиев и другие необоснованно задержанные крымские татары-мусульмане», - сообщает движение.

Напомним, что ранее ФСБ отпустила задержанных очаковских рыбаков, но вернуться домой они пока не могут.