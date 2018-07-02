Украинская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в «серой зоне» на Донбассе, - волонтер

Вооруженные силы Украины 30 июня взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) в Луганской области.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал волонтер Роман Доник.

По его словам, активная фаза операции длилась почти три недели.

«И Золотое-4, и ранее освобожденная силами самообороны Катериновка до недавнего времени считались «серой зоной». Около 300 местных жителей, из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести «серой зоны». Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные досмотры и проверки на блокпостах. И конечно, отсутствие какой-либо уверенности в завтрашнем дне. Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения».

«Самооборона» из состава резерва командующего ООС пару дней назад окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Поселок полностью взят под контроль. При этом ни одно из положений Минских договоренностей нарушено не было. Просто для мирного населения была создана зона условной безопасности, а для войск, которые вышли на околицы поселка, «смуга забезпечення». Негоже нашим войскам рисковать и обеспечение по серой зоне таскать», - рассказал Доник.

Напомним, что 28 июня на Донбассе в зоне ООС за сутки погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое были ранены.