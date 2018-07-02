В Мариуполе полиция задержала «прокурора» террористической «ДНР»

На выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого "прокурора" оккупированных районов Донецкой области.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в «прокуратуре» так называемой «ДНР».

В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали местного прокурора, который в 2014 году воевал на стороне боевиков «ДНР»