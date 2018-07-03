Украинская армия установила опорные пункты и взяла под контроль дороги вблизи освобожденного Золотого-4

Военнослужащие установили опорные пункты и взяли под контроль дороги у поселка Золотое-4 Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были оснащены воинами бригад, выполнявших задачи ранее, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения. Также были взяты под контроль дороги, которыми раньше из-за его отсутствия могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. Уже сейчас такие действия невозможны», - говорится в сообщении.

Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов их жителей.

Оперативное командование «Север» сообщает, что свои новые укрепления украинские военные устроили на стратегически важных высотах и на значительном расстоянии от построек местного населения.

По словам заместителя командующего Объединенных сил генерал-майора Александра Голоднюка, почти четыре года подряд несколько улиц поселка Золотое-4 находились в так называемой «серой зоне», поэтому у брошенных на произвол судьбы местной властью людей накопилось очень много вопросов, требующих немедленного решения на уровне командования операции Объединенных сил, а также Луганской областной государственной администрации.

«Вопросы в основном касаются пропускного режима через контрольный пункт въезда и выезда, обеспечения твердым топливом на зимний период, а также строительными материалами для проведения ремонтных работ на кровлях, оказания медицинской помощи, а также помощи в выполнении охранных функций, а именно обустройстве места участкового инспектора и т.д.» - сообщил Голоднюк.

Одним из главных вопросов, который сегодня существует в населенном пункте, является оказание помощи местным властям в разминировании прилегающей к поселку территории.

«Процесс по разминированию уже начался. В частности, Объединенными силами уже разминировано местное кладбище и большинство дорог», - отметил Голоднюк.

Напомним, 30 июня ВСУ взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) в Луганской области.