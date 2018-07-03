«Удовлетворяйте свою ненависть сколько угодно»: Бабченко предложил РФ обменять его на политзаключенного Сенцова

Журналист Аркадий Бабченко выступил с предложением, чтобы его обменяли на незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 50 дней.

Об этом он написал в своем Facebook.

Бабченко отметил, что он готов поехать в РФ и выдержать абсолютно пытки, но только если все политзаключенные вернутся в Украину.

«Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно – п***ить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы», - написал он.

Журналист подчеркнул, что в данном случае процедура экстрадиции будет довольно простой, так как он до сих пор является гражданином России.

«Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Я сейчас абсолютно серьезно», - добавил Бабченко.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.