«Вводите в заблуждение своих же граждан», – экс-вице-мэр Очакова в эфире росТВ ответил депутату Госдумы о «фашистах» в Украине

Экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов обвинил власть РФ в умышленном развитии темы о фашизме и неонацизме в Украине, чтобы исскуственно направлять общественное мнение россиян против Украины.

Об этом он заявил в телепрограмме «Право голоса» на российском ТВЦ.

Депутат Госдумы РФ от «Единой Россиии», доверенное лицо кандидата в президента РФ Владимира Путина, Сергей Маркин начал заявлять о неонацистах в Украине, которые якобы получают государственную поддержку.

– Уже неоднократно в российских СМИ звучать вот эти тезисы, что в Украине фашисты, неонацисты. Я просто задел себе вопрос: «Для чего это происходит?» Вот в принципе, если взять российского человека, который знает, что Украина – братский народ. Тот того назвал кацапом, тот того хохлом, потом обнялись и в общем это братские отношения и никогда русский мужик не пойдет стрелять в украинца. Но если русскому человеку сказать: «фашист» – у него срабатывает генная память. У него отец, дед воевал с фашистами. Он хватает сумку и бежит на Донбасс стрелять. И вот таким образом, называя нас фашистами, в частности украинскую армию, вы оправдываетесь перед собственным народом за убийства украинских граждан. И прекратите это делать. Это нечестно. Вы вводите в заблуждение своих же граждан. И когда вот этот русский человек Иван Иванович приезжает на Донбасс, ему дают автомат: «стреляй в фашистов», для укрепления веры еще вяжут георгиевскую ленточку, на которую, кстати, нет никаких прав. Ему говорят, что иди, стреляй, а он: «там же Украина». А ему – «там фашисты». Вот и как бы назад и не пойдешь, – заявил экс-вице-мэр Очакова.

После этого телеведущий начал вспоминать о существовании в Украине во время Второй мировой войны формирований «Нахтигаль» и СС «Галична». В ответ на это Белов сказал, что такие же формирования были и среди россиян и привел аналогию с нынешними террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».

– Сейчас «ДНР», «ЛНР» тоже воюют за своих людей и раскалывают страну, как когда-то это делала СС «Галичина» с Советским Союзом. Так сейчас «ДНР» и «ЛНР» делают с Украиной. Спрашивается, а чем они лучше? Та же форма проявления, только в другую историческую эпоху. Вот в чем правда, – сказал Гордей Белов.

Напомним, ранее депутат Государственной Сергей Марков заявил, что Николаев может повторить судьбу аннексированного Крыма.