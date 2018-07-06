Российский офицер рассказал в суде об участии в «мероприятии на территории смежной страны», где «нас как бы не было»

В России во время судебного заседания старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, в последнем слове рассказал об участии в «мероприятии на территории смежной страны», где «как бы не было» российских военных.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на фонд «Право матери», который представляет на процессе интересы сестер погибшего.

Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

«При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», —заявил Леонтьев.

Также сообщается, что, вероятно, это первое официальное заявление (так как сделано в суде)

Стоит отметить, что власти РФ отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории Украины. На утверждения об этом Москва заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть взявшие отпуск или уволившиеся военные.