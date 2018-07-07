Воевавшие на Донбассе и в Сирии российские наемники требуют от Путина дать им статус УБД

Боевики ЧВК Вагнера Российские ЧВК «Патриот», «ЧВК Вагнера» и другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием легализовать частные военные компании и людей, которые в них служили.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В «Открытом заявлении Общероссийского Офицерского Собрания» группа «ветеранов вооруженных сил РФ и боевых действий» требует от российских властей легализовать частные военные компании и, соответственно, людей, которые в них служили, потому что сейчас они лишены социальных гарантий и им грозит уголовное преследование по статье «Наемничество».

«Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры, данных боевых подразделений, не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства», - говорится в обращении.

«При этом данные руководители частных военных компаний («Патриот", «Вагнер» и др.) получают государственные награды из рук лично Президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты», - жалуются наемники.

Боевики частных военных компаний также жалуются, что они находятся на особом учёте в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ЧВК.

Из обращения также вытекает, что родные погибших боевиков поддаются запугиванию со стороны силовиков и «не имеющих правового статуса иных лиц».

Наемники требуют признать за ними статус участников боевых действий.

Заявление это, как утверждается, отправлено в администрацию президента РФ. Один из подписавших его в качестве «председателя комитета «Общероссийского офицерского собрания» – Евгений Шабаев, атаман казачьего общества «Ховрино».

Наемники компании «Вагнер» - россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Ранее в Reuters провели расследование в отношении «Вагнеров» в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании «Хорс» и «Дарт» (зарегистрированные в Украине).

«Хорс» и «Дарт» отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Также известно, что члены «группы Вагнера» причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.