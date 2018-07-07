Военная контрразведка задержала жителя Херсона, который после «службы в ополчении Новороссии» пошел в ВСУ

Сотрудники украинской контрразведки разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, члена террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам и поступил на службу в штаб «ДНР» в городе Часов Яр. Выполнял указания главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

В июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских боевиков покинул службу в «ополчении Новороссии» и вернулся в Херсонскую область. С целью избежания наказания подался на контрактную службу в одной из воинских частей ООС.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Напомним, что апелляционный суд Киева отменил приговор военнослужащему из Крыма подполковнику Тарасу Синичаку, осужденному за государственную измену и дезертирство.