На Донбассе сутки прошли без потерь, но боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе за минувшие сутки, 7 июля, боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушая объявленное 1 июля перемирие в связи с началом сбора урожая.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Айдар и Крымское в Луганской области враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Новолуганское боевики стреляли из стрелкового оружия.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники РФ открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка.

Мариупольское направление остается зоной активных провокаций российских наемников. Шесть раз оккупанты пытались заставить украинских защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, военная контрразведка задержала жителя Херсона, который после «службы в ополчении Новороссии» пошел в ВСУ.