Российские пограничники за сутки задержали семь торговых судов Украины в Азовском море

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала семь торговых судов Украины в Азовском море.

Об этом во время согласительного совета в Верховной раде сообщила заместитель главы ВР Оксана Сыроид, передает РБК-Украина.

«Я надеюсь, что вам известно, что ФСБ РФ в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее этих судов было четыре. Эта угроза была предсказуемой, но с ней никто не работал. Это продолжение войны и увеличение российской агрессии», - рассказала Сыроид.

Главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook предоставил список перехваченных судов

«8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 судов, идущих в/из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе... Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит», - отметил он.

Напомним, ранее у побережья Украины российские пограничники задержали два судна.