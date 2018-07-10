Британский министр обвинил Россию в смерти женщины, погибшей от яда «Новичок»

Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданки страны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает «Европейская правда».

- Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти британской гражданки, - сказал Уильямсон.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится на стороне Британии в осуждении этого факта.

44-летняя Дон Стерджесс умерла после того, как 30 июня в западной Англии прикоснулась к предмету, зараженному ядом «Новичок», всего в нескольких милях от того места, где отравили Сергея и Юлию Скрипаль тем же ядом четыре месяца назад.

При этом британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения. В то же время глава МВД Британии Саджид Джавид призвал Россию объяснить отравление «Новичком» двух британцев в графстве Уилтшир.

Британский топ-офицер по борьбе с терроризмом заявил, что детективы не могут сказать, является ли «Новичок», которым отравили двух британцев, тем же, что был использован при атаке на Скрипалей.