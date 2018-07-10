Олег - не герой и не идол, он просто человек, - сестра политзаключенного Сенцова

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подчеркнула, что они с адвокатами делают все возможное для его освобождения и рассказала детали их встречи 5 июля.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

- Мы говорили на свидании два часа и я не пересказывала для СМИ весь наш разговор, потому что не считала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это на самом-то деле печально. Он просто человек, - подчеркнула Каплан.

- Мы почти полчаса говорили только о собаках. Мы оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста, - попросила она.

Также сестра отметила, что у нее нет фото или видео Олега.

- Перед свиданием отбирают все и заставляют подписать бумагу, что аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы, - пояснила Каплан.

Наталья отметила, что они с адвокатами делают все возможное для освобождения Сенцова.

- Его дело лежит в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ред.) с 2014 года, ему дали приоритет, почему все так затягивается - вопрос к ЕСПЧ. Условно-досрочное освобождение или амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье "терроризм", что исключает это, - написала сестра.

- Остается только помилование, и мы готовы к этому, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - лишь способ все узаконить, - подчеркнула она.

Кроме этого, Каплан сообщила, что Олег Сенцов продолжает голодовку и борется не только за себя.

- Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень трудно, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет. Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально борется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных, - подчеркнула она.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.