Бывший боевик «ДНР» заявил о готовности рассказать в Гааге о преступлениях России на Донбассе

Бывший боевик «ДНР» Владимир Бакланов, который стал участником программы СБУ «Тебя ждут дома», готов ехать в международный суд в Гааге в качестве свидетеля преступлений России на Донбассе.

Такое заявление Бакланов сделал во время интервью на телеканале «Прямий».

- Я буду готов к этому, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ведущий поинтересовался у Бакланова, не жалеет ли он о том, что бросил «ДНР» и «понимает ли, что теперь является для России предателем».

- Я не могу быть предателем для Российской Федерации. Я — гражданин Украины, — подчеркнул он.

По словам Бакланова, Россия поставляет на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 80-95% вооружения.

Напомним, ранее в Донецкой области боевик «ЛНР» после 4-х лет «службы» сдался полиции.