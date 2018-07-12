Аннексию Крыма допустил Обама, - Трамп

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Аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама.

Об этом пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

- Это интересный вопрос (о признании аннексии Крыма, - ПН). Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия, - ПН) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США, - ПН), - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

- Я не доволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы, - добавил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ответил «Посмотрим» на вопрос о возможности признания Крыма российским.

Роман Свиридов

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