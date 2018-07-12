«Может, как-то посодействует», - судьбой очаковских рыбаков, задержанных в Крыму, занялся экс-президент Кучма

Президент Украины 1994-2005 годов Леонид Кучма, который на сегодняшний день является представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске, будет помогать в решении ситуации с очаковскими рыбаками, которых 4 мая задержали российские пограничники и до сих пор удерживают в оккупированном Крыму.

Об этом написал экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов у себя на странице в Facebook.

Ранее стало известно, что несколько дней назад очаковских рыбаков выпустили с территории погрануправления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

В своей публикации Гордей Белов поблагодарил Леонида Кучму за то, что, после его вмешательства, рыбаков отпустили. Однако, как именно Леонид Кучма помог, Белов не уточнил.

«Уважаемый Леонид Данилович! Спасибо Вам за помощь в решении вопроса, об освобождении из-под стражи ФСБшных заключения четырех Очаковских рыбаков в АР Крым. Также, от имени жены капитана судна ЯМК-0041 Новицкой Татьяны, которая лично от себя и от имени всех жен рыбаков Скрипник Зинаиды, Колисниченко Светланы, Отичко Юлии и Колесниковой Елены передают Вам слова глубокой благодарности и веры в то, что с Вашей помощью, их мужчин окончательно освободят и они вернутся к своим семьям в Очаков.» - написал Гордей Белов.

В комментарии «Преступности.НЕТ» жена капитана судна Татьяна Новинская рассказала, что жены задержанных написали Леониду Кучме письмо с просьбой помочь и через несколько дней мужчин выпустили из пограничного управления. Но паспорта не вернули.

— Он (Гордей Белов – ПН) на подсказал, что можно написать Кучме, в минскую группу и может быть будет какой-то обмен, может быть как-то посодействуют. И мы с девчатами написали заявление в эту минскую группу.

Жена капитана также отмечает, что их могли выпустить и из-за голодовки, которую они начали. Четырех из экипажа выпустили, однако муж Татьяны все еще сидит в СИЗО.

— Я не помню, какого числа мы написали, но дня через три-четыре пацанов отпустили. Потом, как мне стало известно, но это мне Гордей сказал, потому что я сама, честно говоря, не знала, потому что они ж голодовку начали, пацаны, муж у меня сидит в СИЗО, а пацаны сидели на Погрануправлении, в Балаклаве. Они начали голодовку. Я думаю, что, может быть, они из-за этой голодовки отпустили их, а потом уже Гордей уточнил и сказал, что там с помощью Кучмы, направлено было заявление. (…) Они сидят в городе Севастополе. Двое человек сидят в квартире, а двое с женами в гостинице. Состояние, например, тех, кто в гостинице, я не знаю, ничего не могу сказать. Все сидят в Севастополе, муж в Симферополе в СИЗО, - сказала Татьяна.

Также жена капитана судна считает, что у российских пограничников не было оснований задерживать судно. По словам ее мужа, корабль захватили.

— Там, как мне муж сказал, произошел захват судна. Они были на своей территории. У них на борту ни рыбы, ни сетей не было. Они потом с какими-то понятыми, пошли снимать рыбу, без пацанов, без ничего. Что это за сети, что это за рыба, не знаю, - рассказала Татьяна.

Женщина считает, что Россия таким образом добивается обмена с экипажем из судна «Норд», которых задержали украинские пограничники 25 марта.

— По-моему, Россия это дело стопорит, потому что три предварительных судебных заседаний прошлой, 4-го августа будет четвертое, они из-за этого стопорят, потому что хотят обмена на ребят с «Норда», - добавила Татьяна.

Напомним, ранее омбудсмен сообщал, что к морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов.

9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

Ранее сообщалось, что членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которых российские пограничники задержали недалеко от аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме.