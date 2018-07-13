«Впервые за два года»: В сети опубликовали видео с политзаключенным Сенцовым

В сети появились уникальные кадры с участием украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Отмечается, что это первое видео за два года. Так Сенцов выглядел примерно месяц назад, на 18-й день голодовки.

Ролик был записан, когда ему звонила экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова.

- Здесь не санаторий, но цинги у меня нет. Не переживайте, - говорит Сенцов на видео.

Это видео силовики отдали российским СМИ, а те опубликовали ролик в интернете.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.