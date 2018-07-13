«Вымогал взятку в полмиллиона гривен»: В Виннице СБУ задержала главу управления ГФС

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ поймали на вымогательстве неправомерной выгоды руководителя одного из подразделений ГФС в Винницкой области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена», - написал Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что «страж порядка совместно с директором одной из коммерческих структур требовали от руководителя предприятия сектора экономики 0,5 млн грн за непрепятствование деятельности предприятия, решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности указанного предприятия».

Сарган добавила, что задержанные получили часть взятки в сумме 5 тысяч долларов и 48 тысяч гривен.

Также в ходе проведенных обысков были изъяты средства и собраны другие доказательства противоправной деятельности фискала.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Виннице СБУ и Генпрокуратура нагрянула с обысками в управление фискальной службы, задержан глава ведомства.