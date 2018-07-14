Путь домой

Как добиться мира на Донбассе? Задача сколь сложна, столь и актуальна.

Эта проблема постоянно находится в фокусе общественного внимания. Что подтверждают результаты последних социологических исследований. Согласно результатам опроса, обнародованным в июле Киевским международным институтом социологии, военные действия на Востоке занимают первое место в перечне проблем, наиболее волнующих граждан — 67%.

Еще более трудной выглядит задача возвращения аннексированного Крыма и немудрено, что власти предержащие предпочитают высказываться на эту тему редко и осторожно.

Учитывая важность темы восстановления территориальной целостности Украины, наш еженедельник решил провести тематическое анкетирование лидеров ведущих политических партий, располагающих парламентскими фракциями и/или обладающих шансами преодолеть пятипроцентный барьер на очередных выборах в Верховную Раду. Мы полагали, что в преддверии парламентской кампании избирателям будет полезно сравнить их взгляды и позиции.

Нам казалось важным, чтобы знакомство с взглядами партийных вождей состоялось именно в канун хельсинкской встречи президентов Трампа и Путина. Поскольку в ходе диалога лидеров США и РФ, как ожидается, могут быть затронуты темы Крыма и Донбасса. Мы надеялись, что итоги опроса ZN.UA представляют интерес не только для украинских граждан, но и, например, для американских политиков и дипломатов. И рассчитывали, что полученные результаты (и сделанные на их основании выводы) могут быть учтены хозяином Белого дома при подготовке рандеву с насельником Кремля.

Риск, что Путин и Трамп могут попробовать договориться о нас без нас, вопреки заявлениям высокопоставленных лиц, увы, сохраняется.

Предположительно, этим может объясняться отказ поводырей ряда политсил принять участие в нашем опросе. Не исключено, что некоторые отечественные вожаки ждут, на каком варианте ответа на "украинский вопрос" остановятся в геополитических верхах. Ждут, чтобы оперативно и гибко подстроиться под чужой сценарий. А может быть, в некоторых политсилах попросту отсутствует четкое системное видение решения одной из самых острых проблем, стоящих перед государством.

Возможно, впрочем, что отдельные партийные лидеры руководствовались другими соображениями. Как бы там ни было, три политические силы — ВО "Батьківщина", "Радикаль­на партія Олега Ляшка" и партия "За життя" оставили наши вопросы без ответа. Еще одна партия, "Народний фронт", обозначила свое отношение к предложенной для обсуждения теме отчасти. Представители НФ сформулировали свое видение путей деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и АРК в двух абзацах официального ответа. Поэтому позиция Яценюка и Авакова сотоварищи не представлена в приведенной таблице, но суть ее мы до читателей донесем.

В итоге непосредственное участие в опросе ZN.UA приняли девять политических команд — Блок Петра Порошенко "Солідарність", "Громадянська позиція", "ДемАльянс", "Національний корпус" "Наш край", "Опозиційний блок", "Самопо­міч", "Свобода" и "Сила людей".

Полученные ответы мы свели в таблицу — вы можете самостоятельно проанализировать, какие политколлективы (в случае их попадания в Раду следующего созыва) могут выступать союзниками в вопросе определения дальнейшей судьбы Донбасса и Крыма. И, возможно, обнаружите, что некоторые потенциальные союзы выглядят несколько неожиданно.

Презентация результатов нашего исследования (проведенного при поддержке Internews, USAID Ukraine — USAID Україна и "Лаборатории законодательных инициатив") состоялась 12 июля. Мы ознакомили с итогами опроса зарубежных дипломатов, представителей международных фондов и украинских общественных организаций.

Перейдем к основным выводам. ПЕРВЫЙ, весьма симптоматичный вывод. НИ ОДИН из участников опроса не назвал боевые действия на территории Донбасса гражданской войной. Даже "Опоблок" и "Наш край", считающиеся политическими командами, наиболее ориентированными на Москву (и служащие главными прибежищами бывших соратников Януковича), охарактеризовали вооруженный конфликт на Востоке как агрессию с элементами гражданской войны. Еще семь — БПП, "Громадянська позиція", "ДемАльянс", "Нац­корпус", "Самопоміч", "Свобода" и "Сила людей" выбрали наиболее жесткий вариант — "вооруженная агрессия России". На терминах "вооруженная агрессия" и "оккупация Донбасса" в своем "особом мнении" настаивает и "Народний фронт". То есть, все (с оговорками или без) опрошенные партии считают первоисточником продолжающейся войны агрессию "стратегического соседа".

Это обстоятельство позволяет говорить:

— о единстве (пускай и относительном) подавляющего большинства политических элит в этом болезненном вопросе;

— о появлении у Киева осязаемого контраргумента в споре с теми (в том числе и на Западе), кто упорно пытается свести войну на Донбассе к "внутренней проблеме Украины". Ибо агрессия не бывает внутренней проблемой. А факт агрессии не отрицает никто;

— о несостоятельности навязываемого Киеву (в том числе и на переговорах в рамках "Нормандии" и "Минска") тезиса о необходимости договариваться о мире на Донбассе с представителями ОРДЛО. Если война является следствием агрессии, то мир может быть только следствием победы над агрессором либо результатом его умиротворения. Но мира не достигают путем переговоров с коллаборационистами. Каковыми (при общем факте признания агрессии) являются представители т.н. днр и лнр. То, что они — одна из сторон военного конфликта не превращает их в сторону переговоров о мире.

Добавим: представители ни одной из опрошенных политических партий, отвечая на вопрос "Кто, по мнению вашей политической силы, должен быть субъектами переговорного процесса относительно урегулирования конфликта на Востоке Украины" не выбрали вариант ответа "Украина должна вести переговоры с представителями ОРДЛО, не привлекая посредников".

ВТОРОЕ важное обстоятельство — практически единодушное сомнение в эффективности существующих механизмов урегулирования конфликта на Востоке.

Ни одна из партий — участников исследования не верит в эффективность прямых переговоров о судьбе Донбасса не только между Киевом и ОРДЛО, но и между Киевом и Москвой. И при этом ни одна не настаивает на исключении России из "нормандской группы". Присутствует общее понимание: Украина вынуждена договариваться с Кремлем, но не способна добиться успеха без союзников, способных повлиять на позицию Путина.

Примечательно, что только Блок Петра Порошенко (что ожидаемо) положительно оценил деятельность "нормандской четверки". И лишь БПП высказался за сохранение действующего состава Normandy. Все прочие участники, т.е. восемь из девяти опрошенных партий (от "Громадянської позиції" до "Опоблока")выступают за включение в перечень переговорщиков от Сое­диненных Штатов. Причины возникновения подобного стремления очевидны. Геополитический вес Вашингтона не подвергается сомнению. Конгресс, Пентагон и Госдеп последовательны в политике поддержки Украины. Трамп не скрывает попыток найти общий язык с Путиным, периодически делает неоднозначные заявления, но по-прежнему выглядит как единственный человек, способный (в случае возникновения подобного желания) несколько обуздать Кремль. Да и энергичность спецпредставителя США Курта Волкера не осталась незамеченной отечественными политиками. "ДемАльянс", "Нацкорпус" и "Свобода" предложили добавить в этот "клуб" не только Соединенные Штаты, но и Великобританию.

Только две партии — БПП (прогнозируемо) и "Сила людей" (несколько неожиданно) назвали минские договоренности (МД) "безальтернативным условием восстановления территориальной целостности". "Опоблок" высказался за коррекцию договоренностей, заключенных в белорусской столице. "Громадянська позиція", "Самопоміч" и "Свобода" настаивают на отмене МД по причине их неэффективности и несоответствия Конституции. При этом "Свобода", вместе "ДемАльянсом" и "Нашим Краєм" настаивает на том, чтобы процесс восстановления территориальной целостности опирался исключительно на украинскую Конституцию и отечественное законодательство. Схожей точки зрения придерживается и "Народний фронт", назвавший правовыми гарантиями восстановления территориальной целостности Основной закон государства и Устав ООН. В своем ответе НФ отметил, что МД не являются международно-правовым документом, они не работают.

Добавим, что ранее своего критического отношения к минским соглашениям не скрывали лидеры "Батьківщини" и радикалов. Тимошенко называла их ловушкой и кремлевской игрой, Ляшко — иллюзией мира и капитуляцией. Надеемся, они будут последовательными в своих взглядах. Независимо от итогов горячей финской встречи.

В мнениях наших респондентов просматривается отчетливое желание демонтировать "несущие", на которых зиждется конструкция "минского протокола".

Показательны ответы на вопрос об условиях проведения выборов в ОРДЛО. Из пяти предложенных вариантов подавляющее большинство (представители семи партий) выбрало наименее "вегетарианский". Избирательная кампания на территории ныне оккупированных районов Донбасса по убеждению "Громадянської позиції", "ДемАльянсу", "Нашого краю", "Самопомочі", "Свободи", "Сили людей" и даже БПП возможна не только после прекращения боевых действий, отвода войск и вооружений, разоружения НВФ и установления контроля над госграницей, но и после ПОЛНОГО восстановления деятельности органов госвласти и местного самоуправления. То есть после того как в "отдельные районы" вернутся украинские армия, полиция, пограничники, таможенники, фискалы, прокуратура, суды, спецслужбы и администрации. Слишком явно отличается от начертанного в минском протоколе.

О неприятии самой идеи выборов до полного восстановления суверенитета заявил и "Народний фронт". "Опоблок" избрал более мягкий вариант, предполагающий полную демилитаризацию региона и введение миротворцев, на которых будет возложена функция контроля над границей. Но даже эта политсила не представляет себе выборов в условиях, когда пограничье будет полностью контролироваться российскими военными

Но и это не все: пять из девяти партий — ("Громадянська позиція", "ДемАльянс", "Національний корпус", "Самопоміч", "Свобода") выступают за то, чтобы после деоккупации жителям нынешних ОРДЛО (в течение определенного срока, который необходимо законодательно установить) БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО И ГОЛОСОВАТЬ, И ИЗБИРАТЬСЯ НА ЛЮБЫХ ВЫБОРАХ, ВКЛЮЧАЯ МЕСТНЫЕ.

Еще один удар по МС — ответы на вопрос о будущем статусе нынешних ОРДЛО. Особый статус самоуправления "отдельных районов" Донбасса не поддержала ни одна политическая сила.

Обобщая все вышесказанное, можем выдвинуть обоснованное предположение: независимо от конфигурации будущего парламента, новая Верховная Рада с высокой степенью вероятности может инициировать вопрос о пересмотре минских соглашений, смене формата переговорного процесса, составе его участников и границах возможных компромиссов.

ВЫВОД ТРЕТИЙ. Методика деоккупации и реинтеграции неподконтрольных территорий еще только нащупывается, но:

— исключительно военный путь деоккупации рассматривается всеми опрошенными партиями как бесперспективный;

— реинтеграция едва ли пройдет по "лайтовой", "всепрощенческой" версии.

Обоснуем. Ни одна (включая вербально воинственные) партия не проголосовала за сугубо военный механизм возвращения как ОРДЛО, так и Крыма. При этом ни одна не поддержала идеи отрезания полуострова либо части Донбасса. Реинтеграция остается целью, сроки достижения цели неясны, механизмы реализации — пока тоже.

Но при этом есть намек на избрание относительно жесткого пути. По крайней мере, пока в отношении ОРДЛО. Ни одна партия не поддержала особый статус этих районов. Шесть из девяти — выступили за поражение жителей этой местности в избирательных правах. Шесть из девяти — за формирование на данных территориях военно-гражданских администраций, временное ограничение некоторых прав, приостановление действия ряда нормативно-правовых актов и полномочий местных органов самоуправления. Четыре из девяти — против амнистии не только в отношении фигурантов тяжких преступлений и участников НВФ, но в отношении членов руководства оккупационных структур и даже организаторов незаконных референдумов.

Одним словом, еще несколько "приветов" минским соглашениям.

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ. В эффективность некоторых возможных способов международной помощи в процессе реинтеграции пока верят не очень. Только две партии безоговорочно поддержали введение миротворческой миссии (оговорки нашлись даже у БПП). И только две — выступили за возможное временное международное управление деоккупированными территориями Донбасса.

ВЫВОД ПЯТЫЙ. Вопреки ожиданиям, только три из девяти партий озвучили твердую готовность голосовать за конституирование национальной крымско-татарской автономии. У остальных — разного рода сомнения. В том числе, насколько известно, сомнения присутствуют и в тех политсилах, которые отказались от участия в нашем исследовании. Исходя из этого, рискнем предположить, что соответствующий законопроект почти наверняка не будет принят нынешним составом Рады. И у него пока туманные шансы пройти через парламент следующего созыва. Впрочем, время покажет.

А вот за принятие другого "крымского" решения — отмену закона о воистину непостижимой украинской СЭЗ на территории оккупированного полуострова выступили сразу шесть партий. Плюс БПП, ответ которой можно расценить как косвенную поддержку. Остается только удивляться, почему потенциальная готовность не приобретает необходимую законодательную форму.

ВЫВОД ШЕСТОЙ. Шесть из девяти партий ("Громадянська позиція", "ДемАльянс", "Національний корпус", "Самопоміч", "Свобода" и "Сила людей") — за разрыв дипотношений с Россией. Напомним, что в пользу подобного шага ранее высказывались некоторые депутаты от НФ, члены фракции РПЛ и даже отдельные депутаты из БПП. То есть сохраняется теоретическая возможность, что этот вопрос может быть еще раз поднят Радой следующего созыва. Но пойдет ли Украина на такую меру — прогнозировать сложно. Слишком от многих обстоятельств это зависит, и слишком высока цена вопроса.

ВЫВОД СЕДЬМОЙ, последний. Введение военного положения (во всяком случае, без железобетонных оснований) Украине пока не грозит. Конспирологи могут спать спокойно: как возможный способ остановки выборов это едва ли сработает — парламент не поддержит.

К использованию подобной меры участники нашего опроса подошли осторожно. "ДемАльянс", "Національний корпус", "Самопоміч" и "Свобода" — за введение ВП лишь на территориях, прилегающих к зоне боевых действий. БПП, ГП и ОБ допускают установление правового режима военного положения только в условиях резкого ухудшения положения на фронте. "Сила людей" предлагает ограничить ареал действия ВП прифронтовой зоной и считает эту меру возможной исключительно в случае перехода в наступление российских войск.

Остальные выводы предлагаю сделать самостоятельно.

Сергей Рахманин, Зеркало недели.