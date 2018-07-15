12 обвиненных ГРУшников

Что нужно знать о новом обвинении спецпрокурора Боба Мюллера на 29 страницах против двенадцати офицеров российского ГРУ.

Во-первых, российская пропаганда в лице государственных новостных агентств, таких как ТАСС, лжет.

«ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские власти предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России».

Это ложь. Мюллер предъявил обвинение реальным, а не предполагаемым, офицерам ГРУ, установив их имена, должности и номера частей, к которым они приписаны

Вот эти люди:

- Офицер командования части 26165 Виктор Нетыкшо

- Майор части 26165 Борис Антонов, глава департамента

- Офицер части 26165 Дмитрий Бадин

- Офицер части 26165 Иван Ермаков

- Старший лейтенант части 26165 Алексей Лукашев

- Подполковник части 26165 Сергей Моргачев

- Капитан-лейтенант части 26165 Николай Козачек

- Офицер части 26165 Павел Ершов

- Младший лейтенант части 26165 Артем Малышев

- Полковник и командующий офицер части 74455 Александр Осадчук

- Офицер части 74455 Алексей Потемкин

- Офицер части 74455 Анатолий Ковалев, работавший в штабе ГРУ в Химках, на улице Кирова, 22.

ФБР установило, с каких IP адресов и в какой время заходили обвиняемые, какие серверы и домены они использовали, как рассылали фишинговые имейлы и вредоносные программы для взлома компьютеров и кражи имейлов.

Так, например, Антонов, Бадин, Ермаков и Лукашин украли пароли с помощью фишинговых имейлов и иными способами получили доступ к компьютерам трехсот сотрудников штаба Демократической партии США в 2016 году.

Для опубликования украденных имейлов хакеры создали сайт dcleaks.com, ложно называя себя группой «американских хактивистов».

После того как Демократы публично заявили о взломе своих серверов и краже имейлов, обвиняемые российские сотрудники ГРУ создали фальшивую онлайн-персону Guccifer 2.0, который позиционировал себя как румынский хакер-одиночка, атаковавший Демпартию.

То что Guccifer 2.0 входил в свои аккаунты с IP-адресов штаб-квартиры ГРУ в Москве, стало известно еще несколько месяцев назад.

В августе 2016 года Guccifer 2.0 получил письмо от кандидата на выборах в Конгресс США, который попросил предоставить украденную информацию на оппонента. Мюллер не называет в обвинении имени кандидата, но известно, что документы этот политик на оппонента получил.

Guccifer 2.0 отправил 2.5 гигабайта украденной у Демократов информации некому зарегистрированному вашингтонскому лоббисту, имя которого не называется, и на сайт политических новостей. Данные содержали в себе информацию о более чем двух тысячах доноров Демпартии.

В обвинительном заключении описывается, как Guccifer 2.0 связывался с человеком, который был в постоянном контакте с высокопоставленными сотрудниками штаба Дональда Трампа, интересуясь, нашлось ли что-то интересное в украденных документах.

Обвинение Мюллера подробно описывает контакты российских хакеров ГРУ с Викиликс (организация по имени не названа и проходит как Организация 1). В приведенной переписке есть цитата Викиликс: «мы оцениваем шансы Трампа на победу в 25%, так что конфликт между хиллари /клинтон/ и берни /сандерсом/ интересен».

Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали, в частности, биткойны: криптовалюту они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств на сумму $95 тысяч.

Мюллер также установил, что российские хакеры ГРУ взломали вебсайт избирательного совета одного из штатов и украли информацию о 500.000 избирателей — имена, фамилии, номера социального страхования и данные водительских прав. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программное обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей. Хакеры также пытались взломать других участников избирательного процесса.

По результатам обвинений Боб Мюллер требует наложить взыскание на любое имущество обвиняемых офицеров ГРУ, находящееся в США.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал Трампа отменить двухстороннюю встречу с Владимиром Путиным в свете новых обвинений, назвав такой саммит оскорблением для демократии США. Сенатор-демократ Макр Уорнер заявил, что Трамп ни при каких условиях не должен встречаться один на один с Путиным, так как последний может использовать президента США.

Белый Дом США отреагировал на новые обвинения, предъявленные Мюллером, заявив, что они доказывают, что сговора штаба Трампа с русскими не было.

Замглавы Минюста Род Розенштайн, объявляя об обвинениях на пресс-конференции, подчеркнул, что «из сегодняшнего обвинения не следует, что американские граждане и компании, имевшие контакты с хакерами, знали о том, что это хакеры российской военной разведки». Это очень осторожная, а потому важная формулировка.

Координация и возможный сговор между штабом Трампа и русскими хакерами ГРУ остается открытым вопросом, но экс-главы ЦРУ и Национальной Разведки Джон Бреннан и Джеймс Клэппер заявляли, что еще осенью 2016 году американские разведслужбы знали о том, что хакерские атаки на США координировались лично Владимиром Путиным. Из чего следует, что сегодняшние обвинения Мюллер предъявил не из информации, полученной от тех, кто пошел с ним на сделку — Майкл Флинн, Рик Гейтс, Джордж Пападополус. Это значит, что их показания еще лягут в основу новых обвинений.

На сегодняшний день Боб Мюллер совокупно предъявил обвинения 32 лицам, из них 26 россиян, пять граждан США, один датчанин (зять совладельца Альфа-Групп Германа Хана), а также три российские компаний, включая фабрику троллей Ольгино.

Катерина Орлова, «Эхо Москвы»