Украина начала идеологическую деоккупацию Донбасса, - командующий ООС Наев

Заместитель начальника Генштаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба, действующего на Донбассе Сергей Наев заявил о начале «идеологической деоккупации Донбасса».

Об этом сообщает львовская газета «Высокий замок».

По словам Наева, в распоряжении ВСУ есть оборудование, которое способно глушить телевидение со стороны временно оккупированных территорий. Также Наев общается с руководителями местных СМИ, в том числе и тех, что находятся на территориях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

- Лучший способ влиять на сознание местного населения - это демонстрировать эффективную работу власти, чтобы люди видели, что жизнь улучшается, чтобы могли сравнить, - отметил он.

Ранее Наев заявил, что президент России Владимир Путин начал конфликт на Донбассе, поскольку ему выгодно шантажировать нашу страну по приднестровскому сценарию.

- Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке, - сказал он.

Напомним, напомним, ранее Наев заявлял, что добровольцам и волонтерам на Донбассе запрещено находиться на передовой.