Выводы следствия убедительны: Главы МИД G7 требуют привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг»

Об этом идет речь в заявлении, распространенном МИД Канады, которая в настоящее время председательствует в Большой семерке, передает Ukrinform.

«Мы, главы МИД G7, едины в поддержке Австралии и Голландии, которые призывают Россию ответить за ее роль в этом инциденте и сполна сотрудничать со следствием, чтобы установить правду и достичь справедливости для жертв МН17», - отмечается в документе.

Министры G7 также поддержали выводы Международной следственной группы относительно катастрофы самолета и напомнили о резолюции Совбеза ООН 2166, которая требует от всех государств сотрудничать со следствием.

«Выводы группы относительно роли России в катастрофе МН17 являются убедительными, значительными и очень тревожными», - заметили дипломаты.

Согласно тексту заявления, «в основанном на правилах международном порядке, ответственные за такие неприемлемые действия, как запуск ракеты БУК российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности».

«Учитывая это, мы призываем Россию немедленно начать добросовестное сотрудничество с Голландией и Австралией, чтобы ответить на все вопросы относительно возможного нарушения международного законодательства», - отмечается в документе.

В частности, в заявлении выражается соболезнование родственникам погибших.

Напомним, 24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Как известно, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».

Также, палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским «Боингом» в 2014 году над Донбассом.