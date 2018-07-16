На Донбассе за сутки боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ – ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 29 раз обстреливали украинских военнослужащих, один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения и один раз обстреливали военнослужащих из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности боевики вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорского, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет.

Вследствие вражеского огня был ранен один украинский военнослужащий.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, еще один ранен.

С начала суток 16 июля боевики российских оккупационных войск пять раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Напомним, 14 июля в зоне ООС получили ранения двое украинских военных.