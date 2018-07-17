В зоне проведение ООС за сутки ранили одного украинского военнослужащего

За прошедшие сутки, 16 июля, на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение – ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по позициям защитников Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. В районе Гнутово боевики применили 82-мм миномет, выпустив в сторону украинских военных три мины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих ООС открыть ответный огонь. С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск огонь не открывали.

Напомним, 15 июля,в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 29 раз обстреливали украинских военнослужащих, один боец получил ранения.