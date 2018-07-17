В зоне проведение ООС за сутки ранили одного украинского военнослужащего

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За прошедшие сутки, 16 июля, на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение – ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по позициям защитников Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. В районе Гнутово боевики применили 82-мм миномет, выпустив в сторону украинских военных три мины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих ООС открыть ответный огонь. С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск огонь не открывали.

Напомним,  15 июля,в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 29 раз обстреливали украинских военнослужащих, один боец получил ранения.

Тарас Леонтян

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