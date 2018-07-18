Боевики застрелили задолжавшего сослуживца, который пытался сдаться военным ООС

На Донбассе боевики застрелили российского наемника, который пытался сдаться украинским военным.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Сегодня ночью, на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию», – сказано в сообщении.

По данным ООС, у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами.

«Однако добраться к нашим войскам он так и не смог. Разъяренные «кредиторы» выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца», – отметили в пресс-центре ООС.

С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты тело погибшего боевика доставили в морг одной из больниц Мариуполя.

Напомним, на Донбассе боевик украл премии своих «сослуживцев» и сбежал в Россию.