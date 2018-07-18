На Донбассе боевики проявляли активность на всех направлениях – один боец ВСУ погиб, двое ранены

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил – один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«17 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось», - заявили в пресс-центре.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях, включая Крымское, Орехово, Новолуганское, Железное, Авдеевку, Каменку, Пески, Водяное, Гнутово, Широкино, Талаковку и Пищевик. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих открыть огонь.

По данным разведки трое оккупантов убиты и трое – ранены.

С начала суток 18 июля боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.

Напомним, что 16 июля на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение – ранен один украинский военнослужащий.