Боевики за сутки 18 раз открывали огонь по позициям ООС – обошлось без потерь среди украинских бойцов

За прошедшие сутки, 19 июля, в зоне боевых действий на Донбассе украинская армия не понесла потерь, а боевики обстреливали позиции ВСУ 18 раз.

Об том сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, погибли трое боевиков, один ранен.

С начала суток 20 июля зафиксированы два обстрела со стороны боевиков в районе Широкино и Водяного. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, что 18 июля боевики 17 раз открывали огонь по позициям бойцов ООС, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.