Путин предложил провести на Донбассе референдум об автономии в составе Украины, - СМИ

Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами 19 июля рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в ОРДЛО.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Bloomberg».

Российский «Интерфакс» пишет, что эта инициатива предусматривает голосование по вопросу об автономии Донбасса в составе Украины.

- Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников [минского] процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права, - заявил источник агентства.

Он отметил, что «речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».

Первый заместитель председателя Верховной Рады, переговорщик от Украины в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдумов на Донбассе не будет.

- Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы, что запугивают людей «фашистами и хунтой»; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях, не будет, - уверена Геращенко.

Она также отметила, что «минскими договоренностями» предусмотрено проведение на Донбассе исключительно местных выборов, а не референдума.

- А референдумы Путин пусть дома организовывает, в РФ, например, относительно поднятия пенсионного возраста. Интересно, соберет 80 или 90% поддержки? - продолжила первый вице-спикер.

Напомним, что ранее житель Луганщины рассказал о своем похищении «ополченцами» в 2014 году и пытках ради выкупа.