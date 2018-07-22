Спецслужбы Молдовы выявили полсотни наемников, воевавших на стороне террористов «ЛДНР»

Служба информации и безопасности Молдовы выявила 56 наемников, воевавших на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Об этом сообщила молдавская газета «Ziarul de Gardă».

В то же время издание утверждает, что, по неофициальным данным, количество молдавских наемников в Украине достигает 100 человек.

«Из лиц, выявленных до сих пор СИБ, в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами из-за рубежа, 18 человек были задержаны, и около 15 человек уже были осуждены. По неофициальным данным, два гражданина Молдовы были осуждены в Украине», – сообщила ZdG пресс-секретарь Службы безопасности и информации Молдовы Даниэлла Мынзат.

По данным издания, 70% молдавских наемников, воюющих в Донбассе, происходят из социально уязвимых семей и не трудоустроены. В то же время, половина из тех, кто борется на стороне сепаратистов, родом из Приднестровского региона.

Как правило, люди решают воевать в Донбассе по финансовым соображениям. СИБ не смогла представить подробную информацию о суммах, обещанных наемникам, на том основании, что заявления молдаван, воюющих на востоке Украины, не могут быть доказаны.

Напомним, что ранее воевавшие на Донбассе и в Сирии российские наемники требовали от Путина дать им статус УБД.