Порошенко подписал соглашение с Нидерландами об отбывании наказания в Украине виновных в уничтожении рейса MH17

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных с катастрофой самолета Боинг-777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, ратификация документов обеспечит сотрудничество между компетентными органами государства в рамках расследования дела.

Также соглашение определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

Напомним, 24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Как известно, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».

Также, палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским «Боингом» в 2014 году над Донбассом.