ООС: Боевики применяли минометы и провоцировали украинских военнослужащих

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В течение текущих суток - 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 22 июля.

— Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкиного. В районах Лебединского и Талаковки противник применил 82-мм минометы, - подчеркнули в штабе.

В ВСУ уверенны, что боевики таким образом пытались спровоцировать украинских военных нарушить перемирие.

— Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, - говорится в отчете.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкиного и Гнутового.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который планировал из гранатомета обстрелять поезд с грузом для ВСУ.