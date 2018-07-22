«РФ не является нашим другом», – экс-директор ЦРУ заявил, что Трамп обязан обнародовать личный разговор с Путиным

Содержание переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки должно стать достоянием общественности.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Леон Панетта в интервью телеканалу Fox News, передает "Интерфакс-Украина".

— Трамп впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а РФ не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней, - подчеркнул Леон Панетта.

В то же время телеканал сообщает, что Путин заверил Трампа в том, что не будет никаких вмешательств РФ в предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом заявил Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки. Для России же, по словам Путина, этот вопрос закрыт.

— Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все, - добавил он.

Отметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Напомним, на саммите в Хельсинки американский президент Дональд Трамп проигнорировал большинство подготовленных предложений с целью формирования жесткой позиции в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина.