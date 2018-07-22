75% передач, которые транслирует Украина в Крыму и ОРДЛО, с октября будут украиноязычными

С октября этого года украинские СМИ, вещающие на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма будут вести программы на 75% на украинском языке.

Об этом сообщил в эфире Радио Крим.Реалии член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

— Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября ведение передач на 75% будет происходить именно на украинском языке, - сказал он.

По мнению Костинского, украинский язык не станет проблемой для жителей этих территорий.

— Мы ведем вещание не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла у Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения, - считает он.

Напомним, после введения квот доля песен на государственном языке в эфире общенациональных украинских радиостанций выросла по сравнению с 2015 годом почти вдвое.