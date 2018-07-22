Грымчак назвал информацию о возможном проведении референдума на Донбассе вбросом

Юрий Грымчак Референдум, который вероятно предложил провести на Донбассе президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, на оккупированной территории Украины не будет происходить.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью «Громадському».

По словам чиновника, никакой официальной информации о предложении Путина о проведении референдума на Востоке Украины нет. Он добавил, что есть лишь сообщение «каких-то не названных источников» и комментарий пресс-секретаря президента РФ Пескова, который сказал, что ему ничего об этом не известно.

- Мне кажется, что этот вброс в информационное пространство был сделан для того, чтобы прикрыть тему украинского референдума потому, что Путин в своем выступлении на той же пресс-конференции заявил, что мы провели референдум в Крыму. То есть Россия в выступлении своего президента признала, что проводила референдум на территории независимого государства Украина, с нарушением всех международных норм, правил и, фактически, подтвердила, что она оккупировала Крым – это второе, – заявил Гримчак.

Заместитель министра подчеркнул, что референдум в оккупированных районах Донбасса невозможен.

- Третье: никто на территории Украины не будет проводить референдумов на оккупированных территориях. Так же, как весь мир не признал референдум в Крыму, так же не будут признаны референдумы даже, если их будет организовывать РФ. Под дулами автоматов референдумы не проводятся, – заявил Гримчак.

Также, украинский чиновник пояснил, что такое референдум в соответствии с Минскими договоренностями.

- Это, за порядком организации, почти такой же процесс, как и выборы. А выборы должны состояться в тот момент, когда будут выведены российские войска, российские наемники, разоружены незаконные военные формирования и будут обеспечены безопасные условия для проведения местных выборов, с участием всех украинских партий, ОО, СМИ и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что это просто целенаправленный вброс, чтобы отвлечь внимание от всего остального, – подытожил он.

Напомним, по данным агентства «Bloomberg», Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами 19 июля рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в ОРДЛО.