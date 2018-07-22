На Киевщине «Ford» врезался в припаркованный на обочине грузовик – погибли женщина и ее 9-летняя внучка 18+

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В Киевской области на 74 км трассы Киев - Харьков произошла смертельная авария с участием автомобиля Ford и грузовика DAF, двое погибших.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля врезался в припаркованную на обочине фуру на высокой скорости. В результате ДТП правый бок авто полностью раздробило, погибли 72-летняя мать водитель и его 9-летний ребенок. По информации полиции, фура стояла в специально отведенном месте. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, в пятницу, 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.

Также сообщалось, что под Киевом, на Старообуховском шоссе, произошло масштабное ДТП. В результате аварии три человека пострадали и еще трое – погибли.

После аварий Министерство внутренних дел решило ужесточить контроль за скоростным режимом и увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.

Юлия Акимова

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