Самолет британских ВВС провел разведку возле оккупированного Крыма

В субботу, 21 июля, самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar, передает 112 канал.

Согласно им, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, расположенной на Кипре.

На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережье оккупированного Крыма.

Как известно, ранее были опубликованы фото, как российские войска в Крыму укрепляют границу с материком.