Глава эстонской разведки заявил, что в стране раскрыли сеть российских агентов влияния

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.

Об этом сообщает «Делфи».

- Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать, - сказал Марран. – Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий.

Глава эстонской внешней разведки предупредил, что несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала: в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль, отметил Марран.

Он привел в пример политиков, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

- Что они (россияне) им предложили – это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь, - отметил Марран.

Руководитель эстонской внешней разведки не согласился назвать ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, относительно которого есть подозрение, что речь идет об агенте влияния.

Напомним, что ранее президент Эстонии признала, что на Донбассе идет война.