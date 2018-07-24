На Донбассе боевики применили запрещенное тяжелое вооружение – ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды – из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вблизи Крымского и Лебединского боевики применяли 82-мм минометы, а у Талаковки - 120-мм минометы.

В ходе обстрелов получили ранения двое украинских военных.

С начала суток 24 июля вблизи Водяного зафиксирован огонь из противотанковых управляемых ракет и 120-мм минометов. Обстрелам подверглись позиции у Авдеевки, Марьинки и Павлополя.

По данным разведки, четыре оккупанта получили ранения.

Напомним, что 22 июля в зоне ООС боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Тяжелое вооружение не применялось.