Конгресс США поддержал продление запрета на военное сотрудничество с Россией

Конгресс Соединенных Штатов в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны страны сотрудничать с российским Минобороны.

Об этом свидетельствует отчет комитета по обороне, передает «РБК-Украина».

В частности, этим же документом рекомендуется продлить на 2019 год программу военной помощи Украине. Издание отмечает, что проект согласован обеими палатами Конгресса.

Кроме того, данные ограничения не касаются контактов военнослужащих США и РФ, которые направлены на «снижение риска вооруженного столкновения».

«Комитет рекомендует продлить в 2019 финансовом году запрет на финансирование военного сотрудничества между США и Россией, за исключением определенных распоряжений главы Пентагона или непреодолимых обстоятельств. Ограничения не касаются контактов военных двух стран, направленных на снижения риска вооруженного столкновения», - указано в документе.

Кроме того, рекомендуется запретить Пентагону использование средств, которые в 2019 финансовом году могли поспособствовать любым действиям, направленным на признание суверенитета РФ над Крымом.

Добавим, что США в отчете назвали Российскую Федерацию конкурентом.

Напомним, ранее Госдеп США предостерег американцев от визитов в оккупированный Россией Крым.