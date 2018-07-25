Минобороны России поставит на учет все легковые автомобили в стране – их могут забрать для нужд армии

В России гражданские легковые автомобили, в первую очередь внедорожники, будут поставлены на военный учет.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили. Предпочтение военные будут отдавать семейству российских внедорожников, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные, даже такие люксовые, как Toyota Prado или VW Touareg.

Владельцам за использование их авто будет выплачена компенсация. В боевых действиях машины принимать участие не будут. По словам главного редактора журнала «За рулем» Андрея Чуйкина, положение о том, что все транспортные средства должны быть зарегистрированы в военкоматах, существовало еще во времена СССР.

Напомним, что ранее Конгресс США поддержал продление запрета на военное сотрудничество с Россией.