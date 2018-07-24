Израиль сбил российский самолет ВВС Сирии, который приблизился к его границам

Армия обороны Израиля сообщила о боевой тревоге на Голанских высотах и долине реки Иордан после того, как к границам страны приблизился сирийский военный самолет класса «Сухой». По тревоге на перехват выпустили две ракеты ЗРК Patriot, которые сбили «сушку».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Спикер ЦАХАЛ отметил, что самолет находился под наблюдением израильской армии в коридоре в трех километрах от Израиля. Он добавил, что с самого утра вторника, 24 июля, фиксировалась интенсивность боевых действий в Сирии и, как следствие, растущая активность сирийских ВВС.

«Мы находимся в высокой боевой готовности и будем продолжать действовать против нарушений соглашений от 1974 года», - рассказали в Силах обороны Израиля.

Спикер Ронен Неллис добавил, что Израиль фиксирует аэрорактивность сил режима президента Сирии Башара Асада, которые направлены на завоевание сирийских Голанских высот.

- В последние несколько дней мы фиксируем рост внутренней интенсивности в Сирии, приближающийся к границе с Израилем и большую воздушную активность в рамках действий сирийского режима по завоеванию сирийских Голанских высот, - сказал Неллис.

Он отметил, что Израиль не принимает участие в вооруженном конфликте в Сирии.

- Мы следим за тем, что делается на сирийских Голанских высотах, решив обеспечить соблюдение соглашения о разделении сил и показать, что режим Асада ответственный за то, что происходит на сирийских Голанских высотах, - добавил спикер ЦАХАЛ.

Ранее, 23 июля, Израиль применил систему ПРО и сбил две сирийские ракеты.

ПАО «Компания Сухой» - российская компания, занимающаяся разработкой и производством боевых и гражданских самолетов марок «Су» и «Бе».

Напомним, что два года назад сирийская армия заявила о сбитом самолете ВВС Израиля.