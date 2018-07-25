На Донбассе боевики 33 раза нарушили режим тишины – потерь среди украинских военнослужащих нет

За прошедшие сутки, 24 июля в районе проведения операции объединенных сил (ООС) боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, возле Водяного боевики применили миномет калибром 120 мм. По данным разведки, один боевик получил ранения. Потерь среди украинских военных за сутки нет.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Пивденного, Новгородского, Зализного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино. Вместе с этим, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины», - сообщают в ООС.

По данным разведки один оккупант получил ранения.

В течение текущих суток, 25 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Луганского и Южного.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды – из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.