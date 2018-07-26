В зоне ООС от обстрелов боевиков пострадали двое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Ранения получили двое бойцов Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

120-мм миномет боевики применили в районе Песков. За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения, потерь нет.

По данным разведки, один оккупант погиб и трое получили ранения.

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции - у Лебединского и Водяного.

Напомним, что 24 июля в районе проведения ООС боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.