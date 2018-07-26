Контрразведка СБУ задержала военнослужащего за намерение перейти на сторону «ДНР» и «слив» информации террористам

Военные контрразведчики СБУ разоблачили военнослужащего ВС Украины, который выполнял указания боевиков «ДНР» и намеревался перейти на сторону врага.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается что, 24-летний контрактник, уроженец Житомирской области, «сливал» боевикам информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество.

Он через соцсети передавал боевику «ДНР» сведения относительно позиций и военной технике в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.

Кроме того, как обнаружили контрразведчики, он похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тысячи гривен.

По материалам военной контрразведки 23 июля следователи полиции открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины «Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала дезертира, который собирался бежать в армию РФ.