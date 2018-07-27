Боевики 32 раза обстреливали бойцов ВСУ – один военнослужащий погиб, еще один ранен

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За прошедшие сутки, 26 июля, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 27 июля, боевики пять раз открывали огонь - у Горного, Майорская, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки, в ходе боевых действий двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, 25 июля на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, ранения получили двое бойцов ООС.

Тарас Леонтян

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