Боевики 32 раза обстреливали бойцов ВСУ – один военнослужащий погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки, 26 июля, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 27 июля, боевики пять раз открывали огонь - у Горного, Майорская, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки, в ходе боевых действий двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, 25 июля на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, ранения получили двое бойцов ООС.